كرة سلة – الاتحاد المصري يقبل استقالة مدرب المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قبول استقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة عمرو أبو الخير وذلك بعد الفشل في الوصول لكأس العالم في الصين 2019.

منتخب مصر فشل في الوصول إلى كأس العالم في الصين بعد الخسارة أمام الكاميرون بفارق 20 نقطة. (طالع التفاصيل)

بعد الخسارة، تقدم الجهاز الفني بالكامل باستقالته قبل أن يعلن الاتحاد المصري قبولها.

وقال محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد لـFilGoal.com: "وجهنا الشكر إلى عمرو أبو الخير وكل أفراد الجهاز الفني للمنتخب".

وأضاف "البديل سيكون أجنبيا ولكننا لن نتعجل في التعاقد مع البديل في الوقت الحالي".

وأوضح "الارتباط الأول للمنتخب سيكون في صيف 2019 ولذلك فأمامنا متسع من الوقت".

وواصل "سيكون هناك اجتماعات مقبلة بين لجنة المنتخبات واللجنة الفنية في الاتحاد لوضع خطة العمل للوصول إلى مونديال 2023".

وعن حقيقة تهرب عاصم مرعي نجم المنتخب من رحلة المنتخب إلى أنجولا بداعي الإصابة، شدد نائب الرئيس: "طبيب المنتخب أكد إصابة اللاعب وحاجته للعلاج لمدة أسبوع ومن هنا جاء قرار استبعاد اللاعب".

وأتم "اللاعب يُلبي دائما نداءات المنتخب وكان العامل الأساسي في وصولنا لكأس العالم النسخة الماضية".

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