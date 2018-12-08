أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - مصر تفتتح البطولة باكتساح المغرب بسداسية

السبت، 08 ديسمبر 2018 - 17:11

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للكرة الشاطئية

استهل منتخب مصر للكرة الشاطئية مشواره بأمم إفريقيا المقامة بمدينة شرم الشيخ بالفوز على المغرب.

وحسم الفراعنة المباراة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

بينما تختتم الجولة الأولى غدا الأحد بمواجهة بين كوت ديفوار ومدغشقر.

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أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات السنغال ونيجيريا وتنزانيا وليبيا، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى المربع الذهبي.

ويتأهل حامل لقب ووصيف بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في بارجواي بنوفمبر 2019.

*يحصل الفائز على 3 نقاط إذا كان في الوقت الأصلي ونقطتين إذا فاز في الأشواط الإضافية ونقطة واحدة إذا كان الفوز بركلات الترجيح*

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين اتحاد الكرة المصري وشركة برزنتيشين الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

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