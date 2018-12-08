الشرطة الإسبانية تتوقع ما بين 400 و500 مشجعا من مثيري الشغب في السوبر كلاسيكو

تتوقع الشرطة الإسبانية حضور ما يقرب من 400 إلى 500 مشجعا من مثيري الشغب في الأرجنتين "هوليجانز" لحضور نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، قبل أن يتم تأجيل مباراة الإياب أكثر من مرة بسبب شغب جماهير ريفر بليت.

وتم نقل المباراة في النهاية لتقام على ملعب سنتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد غدا الأحد.

وقال خوسيه مانويل رودريجيز المندوب الحكومي الإسباني في تصريحات لصحيفة ماركا: "تعمل الشرطة الإسبانية بشكل وثيق مع نظرائهم الأرجنتينيين ونتوقع مجموعة تضم ما بين 400 و500 شخصا يتصفون بالعنف".

وأضاف "هناك 20 ألف تذكرة لكل فريق مع 10 آلاف من هؤلاء القادمون من الأرجنتين".

وتابع خوسيه مانويل "نعمل بأقصى درجات الأمن من المطار والطرق ومحطات الحافلات والمترو للكشف عن مثيري الشعب خاصة الذين لديهم سجل جنائي".

وأتم "بالأمس قمنا بترحيل أحد المشجعين بسبب العمل الدقيق الذي تقوم به الشرطة، ونتمنى أن تكون مناسبة رائعة للمشجعين الإسبان والأرجنتينيين".

وقامت الشرطة الإسبانية أمس السبت بترحيل زعيم مشجعي بوكا جونيورز لأنه شديد الخطورة ولديه سجل إجرامي. (تفاصيل من هنا)

قبل أن يدافع مشجع الفريق الأرجنتيني عن نفسه موضحا أنه لم يسافر من أجل المباراة ولكن لإجازة رأس السنة مع عائلته. (تفاصيل)