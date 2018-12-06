الاتحاد الدولي للاسكواش يرحب باقامة البطولات الدولية بنادي مدينتي

الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 18:26

كتب : FilGoal

اسكواش

قام السيد/اليكس كوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، بزيارة لنادي مدينتي الرياضي، بناء على الدعوة الموجهه إليه من الدكتور/ نادر شعبان رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى والأستاذ/ زياد الشاذلي مدير التطوير بقطاع الأندية.

وتفقد أليكس كوف مجمع الاسكواش وعددا من المنشآت الرياضية بنادي مدينتي.

وقد رحب " اليكس " بإقامة البطولات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي بمجمع الاسكواش بنادي مدينتي مشيدا بكل العناصر المكونة للمجمع الذي اقيم وفق ارقى المواصفات الدولية.

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ويضم مجمع الاسكواش 11 ملعبا منها ملعب رئيسي يتسع ل 250 متفرجا ، كما يضم مجمع الاسكواش 5 غرف لتغيير الملابس.

اسكواش

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