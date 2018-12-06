تقارير تركية - الشباب السعودي يرغب في ضم تريزيجيه.. وراتب خيالي لإغرائه

الحديث عن مستقبل محمود حسن "تريزيجيه" مع قاسم باشا مازال مستمرا، ولكن هذه المرة العرض سعودي، والراتب خيالي.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا قاسم باشا الشباب

تقارير تركية عدة أشارت صباح يوم الخميس إلى اهتمام من جانب نادي الشباب السعودي بخدمات محترفنا المصري.

صحيفتا sporx وyenicag التركيتان قالتا إن ماريوس سوموديكا مدرب الشباب الحالي وقيصري سبور التركي السابق أبدى اهتماما كبيرا بخدمات جناح أندرلخت السابق.

سوموديكا شاهد تريزيجيه جيدا الموسم الماضي إبان تولي الأول مهمة قيصري سبور، ومصمم على التعاقد معه.

التقارير أوضحت أن عرض الشباب السعودي سوف يصل إلى 7 ملايين يورو من أجل شراء تريزيجيه، إضافة إلى راتب ضخم للمصري.

الراتب سيصل إلى 4 ملايين يورو سنويا للاعب الذي استهل مسيرته رفقة الأهلي، سعيا لإغرائه بالانضمام إلى الدوري السعودي.

الصحيفتان ذكرتا أن قاسم باشا لم يحدد موقفه بعد بشأن هذا العرض وإن كان رأي تريزيجيه هو الحاسم في قصة هذا الانتقال، وإن وافق اللاعب فلن يقف مسؤولو ناديه في طريقه.



















نورسال بيلجين المدير الرياضي لنادي قاسم باشا فتح الباب قبل أيام أمام إمكانية رحيل الجناح المصري، وقال: "نريد أن نحافظ على ذلك وألا يتأثر الفريق، لكن ماذا لو وصله عرضا جيدا وبأسعار رائعة؟" (طالع التفاصيل).

ويقدم تريزيجيه مستوى رائع مع قاسم باشا هذا الموسم إذ شارك في 14 مباراة مع الفريق. سجل فيهم 5 أهداف، وصنع خمسة آخرين.

صاحب الـ24 عاما انضم لقاسم باشا بداية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم مقابل 2.5 مليون يورو.

وكان تريزيجيه قريبا من الرحيل عن الفريق خلال الصيف الماضي، وأشارت التقارير لارتباطه بالانضمام إلى فريقي إنتر الإيطالي وسلافيا براج التشيكي، لكنه استمر بالدوري التركي في النهاية.

وكان تريزيجيه أحد المشاركين مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. ويملك اللاعب الدولي بشكل عام 33 مباراة دولية. سجل فيهم 4 أهداف.

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