"قصير جدا ولكنه مثل الوتد" أحمد مجدي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق يحكي عن مواجهة ليونيل ميسي في كأس العالم للشباب 2005.

وتحدث أحمد مجدي لـFilGoal.com قائلا: "كنا في مجموعة واحدة في كأس العالم للشباب مع الأرجنتين وألمانيا وأمريكا".

وواصل "كنت أسمع عن ميسي ولكن لم أعرفه ووقتها وجدناه يدخل المصعد معنا وكان قصيرا جدا وشكله لا يوحي بأنه لاعب كرة".

وأردف "الأرجنتين كانت تواجه أمريكا وميسي لم يكن أساسيا ولكنه شارك الشوط الثاني وقدم لقاء رائعا جدا رغم الهزيمة ولكنه كان يراوغ الـ11 لاعبا من الخصم".

وأكمل "عندما واجهنا الأرجنتين إسلام صيام كان مكلفا بمراقبته وقلت له دعنا نتبادل المراكز".

وأتم مجدي "وجدت لاعبا غير طبيعيا لدرجة إنه في الدقائق الأخيرة حينما أردت الانتقام وإعاقته بالكتف وجدت نفسي أنا من أطير جراء الالتحام".

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