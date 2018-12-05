كرة شاطئية - برزنتيشن تحصل على حقوق كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حصول شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية على الحقوق الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية والتي تقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 وحتى 14 ديسمبر الجاري.

وعبر محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، عن سعادته البالغة بالتعاون الأول من نوعه مع الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن توقيع العقد للبطولة الشاطئية يعتبر خطوة على طريق كسر احتكار البطولات، وبثها عبر القنوات الفضائية المصرية المفتوحة.

وأشار كامل إلى أن البطولة التي ستشهد حضورا كثيفا في شرم الشيخ، ستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، من أجل توفير أكبر قدر من المشاهدة الجماهيرية ودعم المنتخب المصري للكرة الشاطئية في إطار حملته نحو التتويج بلقب البطولة.

يذكر أن منتخب مصر احتل المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا السابقة في عام 2016.

وتقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات، وتقع مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب، وكوت ديفوار، ومدغشقر.

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