"وائل جمعة ذهب إلى أرضية الملعب وعاد لنا بوجه مرتعد مما رأه والكل شعر بالخوف" هكذا علق سيد معوض الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر عن رؤية الجماهير للقاء الفراعنة أمام الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في استاد القاهرة.

وتحدث معوض لـFilGoal.com قائلا: "في غرفة خلع الملابس كنا نسمع صوت قوي غير طبيعي لم نسمع صوت بعض أثناء عمليات الإحماء حتى، أعتقد أن مصر كلها كانت في الملعب".

وواصل "120 ألف شخص هتفوا كأس العالم كأس العالم مع حاجتنا لتسجيل هدفا وتصدى عصام الحضري لكرة صعبة".

وتابع "ارتدت الكرة لي وكنت أريد إرسال عرضية ولكن وقف أمامي مدافع الجزائر مجيد بوقرة وكان طويلا وكان كل تركيزي كيف أجعل الكرة تعبره قبل أن أفكر كيف أرسلها إلى رأس عماد متعب".

وأردف معوض "لو الكرة ارتطمت في مجيد بوقرة كانت المباراة انتهت ولكنني نجحت".

وأتم "أعتقد أن مصر حدث بها زلزالا بسبب هذا الهدف، ورغم أن هذا كان أسعد يوم في حياتي إلا أنه بعد ثلاثة أيام فقط عشت أتعس يوم في حياتي بخسارة المباراة الفاصلة في أم درمان في السودان".

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