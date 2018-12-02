عامر حسين: مصر قادرة على تنظيم أمم إفريقيا غدا.. ولكن

"يوم وليلة" هو ما تحتاجه مصر فقط لتنظيم كأس الأمم الإفريقية في نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

يرى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن مصر قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون، لكن هناك ما قد يدفعنا لعدم الإقدام على تلك الخطوة.

وقال عامر حسين في تصريحات لإذاعة "9090": "سبق وأن شاركت في تنظيم بطولات كثيرة سابقا، وأؤكد على قدرتنا على استضافة كأس الأمم الإفريقية المقبلة".

وأوضح "لدينا ملاعب جيدة وسنكون على أتم استعداد حال أردنا تنظيم البطولة".

رئيس لجنة المسابقات أتبع "باستطاعتنا تنظيم البطولة في يوم وليلة، ولكن الأمر يعود لهاني أبو ريدة رئيس الجبلاية فهو لا يتحدث عن تلك الأمور علانية".

وأتم "الجميع يعلم أنه (هاني أبو ريدة) عضو الاتحاد التنفيذي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويعلم إذا كانت هناك فرصة جيدة لتقديم الملف أم لا".

كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية من الكاميرون رسميا، ويفتح الباب أمام التقدم لاستضاف البطولة.

وتعد دولة المغرب هي الأقرب حسب التقارير الصحفية، لاستضافة البطولة المقرر لها شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

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