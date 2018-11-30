رسميا – سوبر كلاسيكو ملكي.. ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في سانتياجو بيرنابيو

أعلن أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية بشكل رسمي إقامة مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في إياب كوبا ليبرتادوريس على ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بنادي ريال مدريد.

الجدل الكبير الذي بدأ من انطلاق صافرة نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين وأدى أكثر من مرة لتأجيل لقاء الإياب، مع اقتراحات بإقامة المباراة خارج الأرجنتين، انتهى أخيرا بإقامتها في إسبانيا.

الأحد، التاسع من شهر ديسمبر المقبل في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت إسبانيا (التاسعة والنصف مساؤً بتوقيت مصر) على ملعب سانتياجو بيرنابيو، تنطلق صافرة بداية لقاء إياب كوبا ليبرتادوريس بين ريفير بليت وبوكا جونيورز.

وقال أليخاندرو دومينيجيز: "في البداية أود أن أشكر بيدرو سانشيز – رئيس الوزراء في إسبانيا – وإنفانتينو – رئيس الاتحاد الدولي – وصديقي فلورنتينو بيريز – رئيس نادي ريال مدريد".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "قررنا إقامة مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز على ملعب سانتياجو بيرنابيو. مدينة مدريد هي ثاني أكثر المدن أمنا في العالم وأكثر مدينة تشهد تواجد أرجنتنيين، بعد الأرجنتين نفسها".

وواصل "مدينة مدريد هي مدينة ذات تقاليد في كرة القدم ووجدنا هنا الحياد الذي يبحث عنه اتحاد أمريكا الجنوبية".

ستكون العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لاستضافة أكبر نهائيين قاريين لبطولات الأندية في موسم 2018\2019.

إذ سيصير برنابيو مقر إقامة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، مع إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في واندا متروبوليتانو ملعب أتليتكو مدريد.

تذكير بالأحداث..

الأزمة بدأت يوم السبت الماضي الذي كان موعدا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب مونومنتال بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب بومبونيرا.

إلا أن المباراة تأجلت لليوم التالي في أعقاب أحداث العنف التي طالت حافلة لاعبي بوكا، بعد أن رشقتها جماهير ريفر بليت بالحجارة والزجاجات، مما تسبب في إصابة بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم بابلو بيريز الذي تضررت عينه واضطر للذهاب إلى المستشفى.

في اليوم التالي، رفضت إدارة بوكا جونيورز لعب المباراة، لتتأجل المباراة مجددا إلى أجل غير مسمى.

وفي اجتماع بين رئيسي الناديين مع أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي، تقرر رسميا إقامة المباراة خارج الأرجنتين، مع عدم تحديد التاريخ والمكان.

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