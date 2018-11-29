من جديد.. حكم مصري يدير قمة نارية في الدوري التونسي

بعدما تولى الحكم المصري أمين عمر مسؤولية إدارة لقاء النجم الساحلي أمام الترجي التونسي الأسبوع الماضي، سيشهد الأسبوع الحالي ظهور جديد للحكام المصريين في تونس.

محمد الحنفي يدير قمة الجولة العاشرة من الدوري التونسي بين النجم الساحلي والصفاقسي.

لجنة الحكام في الدوري التونسي التابعة لاتحاد الكرة، أعلنت حكام مباريات الجولة العاشرة والتي شهدت إدارة محمد الحنفي لقمة النجم ضد الصفاقسي، حسبما أشارت صحيفة الصباح التونسية.

الصفاقسي التونسي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات.

النجم الساحلي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة من نفس عدد المباريات.

الظهور الأخير للنجم في الدوري كان بصافرة مصرية أيضا ولكن أمام الترجي في لقاء انتهى سلبيا.

نفس النتيجة التي انتهى عليها لقاء الصفاقسي أمام حمام الأنف في الجولة التاسعة من الدوري.

طالع أيضا

برشلونة 1986 - شجاعة أوروتي التي جففت دمع كاراسكو

الأهلي: جلسة مع مؤمن زكريا بعد مواجهة بتروجيت.. متمسكون باستمراره

عواد: فرصتي في المنتخب صعبة طالما لا ألعب في الأهلي

عواد: وقعت للزمالك سابقا.. والجمهور منع انتقالي للأهلي قبل 3 سنوات

عبد الحفيظ: وضعنا برنامجا تأهيليا لصالح جمعة.. واللاعب أظهر التزاما كبيرا

خبر في الجول - الزمالك يشكو الشناوي لاتحاد الكرة