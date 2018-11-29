من جديد.. حكم مصري يدير قمة نارية في الدوري التونسي

الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 19:26

كتب : FilGoal

عمرو مرعي - النجم الساحلي

بعدما تولى الحكم المصري أمين عمر مسؤولية إدارة لقاء النجم الساحلي أمام الترجي التونسي الأسبوع الماضي، سيشهد الأسبوع الحالي ظهور جديد للحكام المصريين في تونس.

محمد الحنفي يدير قمة الجولة العاشرة من الدوري التونسي بين النجم الساحلي والصفاقسي.

لجنة الحكام في الدوري التونسي التابعة لاتحاد الكرة، أعلنت حكام مباريات الجولة العاشرة والتي شهدت إدارة محمد الحنفي لقمة النجم ضد الصفاقسي، حسبما أشارت صحيفة الصباح التونسية.

أخبار متعلقة

كلاسيكو تونس - قمة سلبية بين الترجي والنجم بإدارة مصرية.. واشتعال المنافسة في الدوري قيراط: طاقم تونسي يقود مباراة بيراميدز والنجوم.. ومصري للنجم والترجي عمرو مرعي لـ في الجول: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز.. وشرط للانتقال لأي منهم الأول في ربع نهائي كأس زايد.. النجم "الناري" يتخطى الوداد بمشاركة مرعي

الصفاقسي التونسي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات.

النجم الساحلي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة من نفس عدد المباريات.

الظهور الأخير للنجم في الدوري كان بصافرة مصرية أيضا ولكن أمام الترجي في لقاء انتهى سلبيا.

نفس النتيجة التي انتهى عليها لقاء الصفاقسي أمام حمام الأنف في الجولة التاسعة من الدوري.

طالع أيضا

برشلونة 1986 - شجاعة أوروتي التي جففت دمع كاراسكو

الأهلي: جلسة مع مؤمن زكريا بعد مواجهة بتروجيت.. متمسكون باستمراره

عواد: فرصتي في المنتخب صعبة طالما لا ألعب في الأهلي

عواد: وقعت للزمالك سابقا.. والجمهور منع انتقالي للأهلي قبل 3 سنوات

عبد الحفيظ: وضعنا برنامجا تأهيليا لصالح جمعة.. واللاعب أظهر التزاما كبيرا

خبر في الجول - الزمالك يشكو الشناوي لاتحاد الكرة

في تونس مصري النجم الساحلي الصفاقسي التونسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة 43 دقيقة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 45 دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة ساعة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني ساعة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" ساعة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك