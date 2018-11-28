رئيس ريفر مخاطبا بوكا: يمكنكم أن تفوزوا بالمباراة.. لن يموت أي أحد

انفجر رودولفو دونوفريو رئيس ريفر بليت، ووجه دعوات صريحة إلى نظيره دانييل أنجليتشي رئيس بوكا جونيورز لخوض المواجهة الحاسمة.

حتى اللحظة يعيش إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس مصيرا غامضا، مع عدم معرفة الدولة المستضيفة حتى اللحظة بعد إعلان اتحاد أمريكا الجنوبية إقامة المباراة خارج الأرجنتين. (طالع التفاصيل)

حافلة بوكا جونيورز تعرضت لاعتداء شرس من جماهير ريفر أثناء توجهها إلى ملعب مونومنتال للعب مباراة الإياب، مما أدى لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، قبل أن يرفض نادي بوكا جونيورز اللعب بسبب حالة لاعبيه والإصابات التي طالتهم.

دونوفريو تحدث في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، وبدا غاضبا من موقف بوكا: "لسنا بهذه القوة، يمكنكم أن تهزمونا، علينا أن ننهي هذا الهراء، العالم يشاهدنا".

وواصل: "أخبرت أنجليتشي بضرورة أن يلتزم بكلمته في هذه الحياة، أن يغيّر موقفه، أن يأتي ويلعب، أن يطمئن لاعبيه، لن يموت أي شخص، إنها ليست نهاية العالم، لن يحدث أي شيء، فريق سيفوز والآخر سيخسر، إنها مجرد مباراة، ما يحدث ليس سوى فوضى، دعونا ننهي الأمر، دعونا نلعب المباراة أرجوكم، أناشد رئيس بوكا، يجب أن تمتلك بعض القيم في الحياة، أن تحافظ على قيم هذه البلاد".

رئيس ريفر أضاف: "اتحاد أمريكا الجنوبية أخبرنا شفاهيا أن لاعبي بوكا لديهم إصابات طفيفة وأنهم قادرون على اللعب، ولكني أخبرت أنجليتشي أنني موافق على تأجيل المواجهة حتى يكونوا جاهزين. ومدربنا مارسيلو جاياردو كان على وفاق كامل مع موقفنا، لقد ذهب للاطمئنان على باروس سكيلوتو (مدرب بوكا)، لا يمكنهم أن يتذمروا من سلوكنا الذي شهد الكثير من التضامن معهم".

واختتم: "لا يمكنهم أن يعاقبوا ريفر بليت على ما حدث، سنعقد اجتماعا في أسرع وقت ممكن مع البلدية والحكومة، حتى نظهر للعالم قدرتنا على تنظيم هذه المباراة".

وكشفت إذاعة كونتينينتال الأرجنتينية عن تقديم العرض الأكبر لاستضافة مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس مقابل 7 ملايين دولار. (طالع التفاصيل)