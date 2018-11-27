نهائي كوبا ليبرتادوريس 8 أو 9 ديسمبر.. سوبر كلاسيكو خارج الأرجنتين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 - 17:51

كتب : FilGoal

ريفر بليت - بوكا جونيورز

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) عن لعب مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفربليت وبوكا جونيورز خارج الأرجنتين، أحد يومي 8 أو 9 ديسمبر.

وجاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد عبر حسابه على تويتر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المباراة قد تقام في عاصمة باراجواي، أسونسيون. (طالع التفاصيل)

وفي الوقت نفسه، قدم مجلس مدينة جنوى في إيطاليا طلبا لاستضافة المباراة.

مباراة إياب نهائي كوبا ليبارتدورس بين العملاقين الأرجنتينيين، تأجلت يوم السبت بعد الاعتداء على حافلة بوكا جونيورز من قبل جماهير ريفر بليت، قبل أن تتأجل مرة ثانية مساء الأحد لأجل غير مسمى.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما وحالة احتساب الهدف "بهدفين" في حالة التعادل غير قائمة في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى كأس العالم للأندية بالإمارات والمقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

ويخوض بطل أمريكا الجنوبية أول مبارياته في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر.

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سوبر كلاسيكو بوكا جونيورز ريفربليت

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