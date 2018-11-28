إذاعة أرجنتينية: دبي تقدم أكبر عرض لاستضافة السوبر كلاسيكو.. وقطر في الصورة بقوة

كشفت إذاعة كونتينينتال الأرجنتينية عن تقديم العرض الأكبر لاستضافة مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس مقابل 7 ملايين دولار.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وتم تأجيل مباراة الإياب بسبب شغب جماهير ريفر بليت وتحطيم حافلة بوكا جونيورز التي تقل اللاعبين.

واتخذ اتحاد أمريكا الجنوبية قراره بإقامة المباراة أحد يومي 8 أو 9 ديسمبر مع إقامته خارج الأرجنتين.

وتقدمت عدد من الدول لاستضافة المباراة أبرزهم باراجواي والدوحة ودبي مع تقارير رغبة السعودية وكولومبيا في استضافة المباراة أيضا.

وكشفت إذاعة كونتينينتال الأرجنتينية أن عرض دبي لاستضافة المباراة هو الأكبر حتى الآن ووصل إلى 7 ملايين دولار إضافية.

وأفادت تقارير أرجنتينية أن الحسم لم ينتهي وأن الدوحة في الصورة بقوة بعرض ضخم يتم تجهيزه برعاية "الخطوط الجوية القطرية" يشمل استضافة بعثة الفريقين مجانا.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد أمريكا الجنوبية موعد ومكان إقامة المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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