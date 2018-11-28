رونالدو أول من يفوز بمائة مباراة في دوري الأبطال

لا يمل البرتغالي تحطيم الأرقام القياسية الواحدا تلو الأخرى وفي دوري أبطال أوروبا بطولته المفضلة لا يدخر قطرة عرق في سبيل الوصول إلى المجد باستمرار.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

النجم كريستيانو رونالدو كان على موعد مع انتصار جديد في دوري أبطال أوروبا، شارك يوم الثلاثاء في إسقاط العملاق يوفنتوس لضيفه فالنسيا ليضمن بطل إيطاليا مرة جديدة التأهل للدور ثمن النهائي في البطولة القارية القوية.

كان الفوز رقم 100 للاعب المذهل البالغ عمره 33 عاما!

بات رونالدو أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، وهو قابل للزيادة حين يحل يوفنتوس ضيفا في الجولة المقبلة على يانج بويز السويسري ثم يلعب في دور الـ16.

رغم أن الذكرى الأولى لرونالدو في دوري الأبطال لم تكن جيدة لخسارته مع مانشستر يونايتد أمام شتوتجارت منذ 15 عاما، إلا أن الإنجازات والأرقام القياسية والتتويجات لا حصر لها في خزائن الدون.

أول فوز لنجم ريال مدريد السابق في دوري الأبطال كان في ثاني مبارياته بالبطولة، فاز مع يونايتد على رينجرز.

الأكثر فوزا، وأيضا أكثر من سجل في تاريخ البطولة القارية العريقة. 121 هدفا.

وعلى صعيد المشاركة في المباريات لا يسبقه فقط إلا القديس إيكر كاسياس.

شارك الأخير في 171 مباراة مقابل 157 لزميله السابق في النادي الملكي.

في ظل توهج فريق السيدة العجوز لدى رونالدو فرصة كبيرة في تتويج رابع على التوالي بالبطولة.

الكأس التي فاز بها 5 مرات من قبل. من 10 سنوات رفعها مع يونايتد، وفي السنوات الأربع الماضية توج بها 4 مرات رفقة ريال مدريد.

اختر التشكيل الأمثل ليوفنتوس

طالع أيضا

الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ ويوسف يجلس منفردا مع وليد سليمان

آل الشيخ: قطعنا شوطا كبيرا نحو مشاركة بطل العرب في مونديال الأندية

تألق ميدو جابر وعمرو جمال في مران الأهلي

كلوب يدافع عن صلاح ويشيد به

طالع مواعيد مباريات مرتقبة في دوري الأبطال الأربعاء

عبد العال: الأهلي لم يمنح الفرصة لعلاء