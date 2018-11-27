سوبر كلاسيكو - 9 ديسمبر موعد محتمل للقاء.. والأقرب إقامته خارج الأرجنتين

مازالت أزمة مواجهة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز مستمرة ومن المقرر حسمها اليوم بصورة رسمية.

كان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد قرر تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب الاعتداء الذي طال حافلة بوكا جونيورز.

وقال والتر فاسكيز قائد الشرطة الوطنية ببارجواي في تصريحات لإذاعة "إيه بي سي كاردينال" منذ قليل: "مازالنا نتأهب ونعمل لنرى ما هو الموعد الأنسب لتلك المباراة".

وأضاف "حتى الآن الموعد المحتمل لإقامة اللقاء هو 9 ديسمبر في مدينة أسونسيون ببارجواي وهناك توصية أن تقام المباراة خلف الأبواب المغلقة".

بوكا رفض خوض المباراة التي تأجلت 24 ساعة أمام منافسه ريفر بليت، ليلجأ الاتحاد القاري في النهاية إلى عدم إقامة المواجهة يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بـ دانييل أنجليتشي رئيس بوكا جونيورز، ورودولفو دونوفريو رئيس ريفر بليت، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء في أسونسيون عاصمة باراجواي، لتحديد موعد النهائي المقبل بصورة رسمية.

وأكدت قناة TyC الأرجنتينية وفقا لمصادرها نفس تصريحات والتر فاسكيز بأن النهائي لن يقام في الأرجنتين وإقامته ستكون في بارجواي والموعد الأقرب 9 ديسمبر.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما وحالة احتساب الهدف "بهدفين" في حالة التعادل غير قائمة في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى كأس العالم للأندية بالإمارات والمقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

ويخوض بطل أمريكا الجنوبية أول مبارياته في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر.

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