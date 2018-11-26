إقالة جورج ليكنز من النجم الساحلي بعد 46 يوما

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 - 18:14

كتب : FilGoal

جورج ليكنز‎

أعلن النجم الساحلي إقالة مدربه جورج ليكنز من منصبه اليوم الإثنين رسميا بسبب سوء النتائج وذلك قبل مواجهة الترجي.

وأشار النادي التونسي في بيانه إلى أن فسخ التعاقد مع المدرب البلجيكي جاء بالتراضي مع تكليف باتريك دي فيلد وتوفيق زعبوب بمهمة تدريب الفريق.

ويستعد النجم لملاقاة الترجي الأربعاء المقبل في ملعب رادس في إطار الجولة التاسعة من الدوري التونسي.

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وجاءت إقالة ليكنز بعد 46 يوما فقط من تعيينه بعدما خاض أربع مباريات خلال تلك الفترة فاز مرة واحدة فقط وتعادل في ثلاث مواجهات.

وتولى ليكنز مهمة تدريب النجم الساحلي خلفا للمدير الفني التونسي شهاب الليلي الذي رحل بعد توديع دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي.

ويحتل النجم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط عن الصفاقسي المتصدر، وثلاث نقاط عن الترجي الوصيف.

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جورج ليكنز النجم الساحلي

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