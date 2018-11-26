حصاد الجولة الـ10 من الدوري السعودي - ديربي جدة أهلاوي وتوقف انتصارات الهلال.. حسين السيد والسعيد يسجلان

بعد انتهاء 10 جولات من الدوري، مازال الهلال متصدرا مع ملاحقة من النصر والأهلي، وسقوط ثامن للاتحاد.

فماذا حدث في الجولة الـ10 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان؟

الفتح وأحد

سجل الفتح فوزا عريضا على أحد برباعية بيضاء ليحقق الفوز الرابع له مع مدربه فتحي الجبال.

بدأ الفتح المباراة وتركيزه منصب على الفوز بالـ3 نقاط وقد سجل هدفين في دقيقتين عن طريق عبدالقادر الوسلاتي وجواو بيدرو.

في الشوط الثاني سجل هدفين آخرين عن طريق خليل بانجورا وإبراهيم الشنيحي من ركلتي جزاء.

لم يظهر أحد بالشكل المناسب وخسر المباراة السادسة من إجمالي 10 مباريات من فوز واحد وثلاثة تعادلات.

الفيحاء والحزم

تعادل الفيحاء والحزم في المباراة التي جمعت بينهما في "المجمعة" بهدف لكلا منهما.

سجل الفيحاء أولا عن طريق روني فيرنانديز من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل رودلفو ألميدا هدف الحزم ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما جعلتهم في المركز العاشر والحادي عشر تواليا.

تحدث لاعب الفيحاء عبد الكريم القحطاني بعد المباراة "الفريق على الطريق الصحيح بعد وجود المدرب موسلين والذي لم نخسر معه حتى الآن في 4 مباريات منهم التعادل مع النصر والفوز على الاتحاد والنتيجة اليوم مرضية بنسبة كبيرة"

الوحدة والباطن

عاد الوحدة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد هزيمتين متتاليين من الشباب والهلال، وحقق الفوز على الباطن بهدف وحيد سجله تيسير الجاسم من تسديدة متقنة.

لم يظهر فرسان مكة بالشكل القوي المعتاد عليه منذ بداية الدوري وكذلك الباطن، فظهرت الهجمات قليلة من الجانبين ولكن نجح الوحدة في خطف الثلاث نقاط أعادت له التوازن وصعوده للمركز الربع مؤقتا برصيد 15نقطة وتجمد رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

تحدث تيسير الجاسم نجم فريق الوحدة ومسجل هدف المباراة الوحيد بعد المباراة "قدمنا مستوى جيدا اليوم بعد خسارة المباراتين الماضيين وكان لابد من الرجوع بالفوز مهما كان شكل الفريق، نحتاج إلى الانسجام لوقت أكبر وخصوصا إنه لدينا لاعبين على مستوى مميز"

القادسية والرائد

حقق القادسية الفوز الثاني له على التوالي والأول مع مدربهم الجديد "إيفاييلو بيتيفا" بعدما فاز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل بيسمارك فيريرا الأول للقادسية وأضاف اللاعب البديل أحمد الزين الهدف الثاني.

قلل أحمد حمودان الفارق بتسجيل هدف أول للرائد، قبل أن يسجل هارون كمارا الثالث للقادسية والفوز بثلاث نقاط جديدة جعلته في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط وتوقف رصيد الرائد عند النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.

تحدث اللاعب المصري محمد عطوة المحترف في نادي الرائد بعد المباراة "الفريق لعب بقوة في المباراة واستطعنا السيطرة على الملعب في فترات كبيرة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

النصر والشباب

في واحدة من قمتي الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل النصر هدفا وحيدا في شباك الشباب كان كفيلا بتحقيق النقطة الخامسة والعشرين ومطاردة الهلال مرة أخرى على صدارة الترتيب.

سجل هدف النصر الوحيد النيجيري أحمد موسى ليسجل هدفه الخامس له في الدوري.

ظهر النصر بشكل قوي للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة مدربه "هيلدر كريستافو" الذي جاء كمدرب مؤقت بعد إقالة دانيل كارينو من منصبه.

تحدث هتان باهبري نجم الشباب بعد المباراة "عناصر النصر تفرق فنيا عن عناصر الشباب بكل تأكيد وحاولنا بقدر الإمكان ولكن لك يحالفنا التوفيق".

وأضاف "لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا ومن يهدر يستقبل، وأنا مستمر مع نادي الشباب ولن ارحل"

ومن جانب فريق النصر قال أحمد موسى بعد المباراة "المنافسة مازالت موجودة بيننا وبين الهلال وتوجد مباريات كثيرة متبقية في الدوري"

الاتفاق والتعاون

في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف، حقق التعاون فوز كبير على الاتفاق برباعية مقابل هدفين، بعد أن متأخرا بهدفين مع بداية الشوط الأول.

سجل الاتفاق هدفين في أول 15 دقيقة من اللقاء عن طريق حسين السيد ومحمد الكويكبي.

عاد التعاون بقوة بتسجيل هدف مع منتصف الشوط الأول عن طريق ليندر تاوامبا، وفي الشوط الثاني سجل هيلدون أوجستو هدف التعادل، وعاد التعاون بتسجيل هدفين آخرين بأقدام تاوامبا مرة أخرى وسيدريك أميسي، ليحقق التعاون الفوز الرابع له في الدوري والنقطة الخامسة عشر في المركز السادس.

ليستمر الاتفاق في سلسلة نتائجه السلبية بثلاث هزائم في أخر 3 مباريات ويتقهقر إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة.

الفيصلي والهلال

خسر الهلال أول نقطتين له منذ بداية الدوري بتعادله الإيجابي مع الفيصلي 1-1 على ملعب الأخير

تقدم للهلال سلمان الفرج من ركلة جزاء وتعادل حسين القحطاني للفيصلي في أخر دقائق المباراة، ليقتنص الفيصلي نقطة ثمينة من الهلال المتصدر ويظل في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

تحدث فهد الأنصاري لاعب الفيصلي بعد المباراة "لعبنا اليوم مباراة قوية أمام متصدر الدوري ودخلنا المباراة ونحن نريد الـ3 نقاط، الجهاز الفني لدينا بقيادة شاموسكا مجتهد ويريد وضع بصمة قوية مع الفريق"

وصرح العماني علي الحبسي حارس الهلال "كنا قريبين من الفوز ولعبنا مثل كل مباراة سابقة ولكن يوجد بالفريق إرهاق بعض الشيء بعد فترة التوقف الدولي ومشاركة لاعبين كثيرة مع منتخباتها، ولكنها ليست بالعذر ونحن نمشي في الطريق الصحيح".

الاتحاد والأهلي

يستمر الأهلي في مواصلة العقدة للاتحاد في عدم تحقيق الفوز ضد الراقي منذ مباراة كأس ولي العهد في 2016، ويفوز هذه المرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

على الرغم من بداية الاتحاد القوية في اللقاء وتسجيله هدف لفهد المولد، إلا أن هداف النادي الأهلي عمر السومة لم يترك الاتحاد يهنأ كثيرا، فتعادل برأسية قوية لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني نزل عبد الله السعيد والذي كان على دكة الاحتياط، وبعد نزوله بدقائق تقدم الأهلي عن طريق عبد الفتاح عسيري من صناعة السومة.

قبل ربع ساعة من انتهاء اللقاء عزز عبد الله السعيد تقدم الأهلي بتسجيله هدف ثالث بطريقة رائعة ضمنت للأهلي الفوز بالثلاث النقاط ومطاردة الهلال والنصر على صدارة ترتيب الدوري.

بعد المباراة تحدث فهد المولد نجم نادي الاتحاد "استطعنا في الشوط الأول تنفيذ تفكير المدرب ولكن في الشوط الثاني فقدنا التركيز، لا أعرف ماذا أقول لجماهير الاتحاد".

"اعتذرنا كثيرا للجماهير وما يحدث لهم أمر غير مقبول. لن يستطع أحد تغيير صورة الاتحاد إلا بلاعبيهم"

"هذه الخسائر لا ترضي أحد والتقصير والخلل يأتي من الكل وليس من شخص واحد"

وبعد المباراة تحدث لؤي ناظر نائب رئيس نادي الاتحاد والذي أصبح رئيسا للاتحاد بعد استقالة نواف المقيرن بعد المباراة": "واجهنا فريق قوي ولعب مباراة كبيرة وللأسف لم يحالفنا الحظ.

"لدينا فريق قوي وسندعمه لأخر لحظة لأنه يحتوي على عناصر تستحق الدعم، الدوري مشواره طويل والقادم أحسن وأفضل"

نائب رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر : لا يوجد حل إلا أن نثق بلاعبينا في الفترة الحالية#الاتحاد_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/u8jf7WyMka — دوري بلس (@dawriplusksa) November 25, 2018

على الجانب الأخر تحدث رئيس نادي الأهلي "ماجد النفيعي" : يوجد 5 أو 6 فرق تنافس على الدوري هذا الموسم والمنافسة موجودة بين الجميع.

رئيس نادي الأهلي ماجد النفيعي : الأهلي لا زال في المنافسة، وهدفنا دائماً المنافسة#الاتحاد_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/VFzt8KQug2 — دوري بلس (@dawriplusksa) November 25, 2018

لقطة الجولة

عندما تكون في حالة من اليأس والحزن سيكون ملجأك الوحيد إلى الدعاء، وهذا ما فعلته طفلة من محبي نادي الفيصلي خلال مباراتهم مع الهلال.

فعندما كان الفيصلي متأخرا بهدف، رفعت الفتاة يديها للسماء والدعاء للفريق لإحراز هدف يسعدها ويسعد فريقها.

وهذا ما حدث في الدقائق الأخيرة للمباراة بتسجيل الفيصلي هدفا عن طريق حسين القحطاني، لتطير الفتاة فرحا بالهدف وشكر الله على استجابة دعوتها.

حدث الجولة

سيطر الحزن على جماهير نادي الاتحاد بعد تسجيل الخسارة الثامنة للفريق هذا الموسم وعدم تحقيق أي فوز، وكان الرد مفاجئ من رئيس النادي نواف المقيرن بإعلانه الاستقالة من منصبه وتركه لمن أفضل "من وجهة نظره" لينتشل سفينة العميد من الهاوية ويحاول الرجوع مرة أخرى إلى صورة النادي القديمة.

لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي لظروفي الخاصة... تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة متمنياً التوفيق للعميد وجمهوره — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) November 25, 2018

جمهور نادي الاتحاد العزيز عملنا بكل صدق و أمانة و لله الحمد أقفلنا كثير من الديون و المشاكل راح الكثير و ماتبقى الا القليل بدعمكم للكيان سيعود كبير جدة و اسيا قريبا 💛🖤 — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) November 26, 2018

ترتيب الجولة

على الرغم من تعادل الهلال وخسارته لأول نقطتين هذا الموسم، إلا إنه مازال متربعا على جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، يأتي خلفه النصر برصيد 25 نقطة ويليه الأهلي ثالثا برصيد 22 نقطة

في صراع المركز الرابع والخامس، مازال الصراع محتدما بين الوحدة والشباب ويقترب هذه المرة التعاون بعد فوزه على الاتفاق.

أما في صراع الهبوط، لا جديد يذكر بوجود أحد والباطن والاتحاد ضمن ثلاثي السقوط إلى الدرجة الأولى.