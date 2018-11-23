متعب: أخطاء الشناوي زادت.. يجب أن يعلم قوة المنافسة في الأهلي والمنتخب

طالب عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر بضرورة التركيز لما وقع به من أخطاء في الفترة الماضية.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال متعب في قناة أون سبورت: "من الوارد أن يرتكب حارس المرمى بعض الأخطاء، ولكن أخطاء الشناوي في الفترة الماضية جميعها مؤثرة وفي مباريات هامة مع الأهلي ومنتخب مصر".

وأضاف "كما أنها أخطاء في مباريات مصيرية ليس بها وقت للعودة".

وأكمل متعب "عندما يكون الحارس مصنف الأول في الأهلي والمنتخب ليس معناه أن المنافسة معه غير موجودة".

وتابع "يجب على الشناوي أن يستعيد تركيزه ومستواه لأنه يجد منافسة قوية في الأهلي ومنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن شريف إكرامي سيعود لحراسة مرمى الأهلي في الفترة المقبلة ويحصل على فرصة".

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