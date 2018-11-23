متعب: لسوء الحظ أن وليد أزارو ليس مصريا ليلعب في المنتخب

يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن مهاجمي منتخب مصر في الوقت الحالي يحتاجون لفترة من أجل الوصول لمستوى جيد.

عماد متعب النادي : التعاون الأهلي

وقال متعب في قناة أون سبورت: "لدينا مجموعة جيدة من المهاجمين في مصر ولكن يحتاجون للوقت من أجل الوصول لمستوى جيد مع المنتخب".

وانتقل للحديث عن وليد أزارو مهاجم الأهلي قائلا "أزارو مهاجم مميز للغاية ويمتلك كل المقومات المطلوبة في مركزه".

وتابع "فهو سريع وقوي وذكي ويحتاج فقط لتطوير اللمسة الأخيرة أمام المرمى والتي ستساعده على تسجيل الكثير من الأهداف".

وأتم تصريحاته "لسوء الحظ أزارو ليس مصريا ليلعب في منتخب مصر فهو مهاجم مميز".

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