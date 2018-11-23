من مرض زوجة ريفي إلى إقالة كارتيرون.. أسرع حالات الرحيل بين مدربي الأهلي

أعلن الأهلي عن إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون عقب خروج الفريق من البطولة العربية للأندية على يد الوصل الإماراتي، بعد أقل من ستة أشهر على تعيينه مدرباً للفريق خلفا لحسام البدري في يونيو الماضي.

رحيل كارتيرون كان الحلقة الأخيرة في سلسلة "الخروج السريع" بين عدد من مدربي القلعة الحمراء، سواء بالإقالة أو بالرحيل بالتراضي، وهو ما يستعرضه FilGoal.com في التقرير التالي.

دون ريفي (يوليو - نوفمبر 1984)

أسطورة الكرة الإنجليزية دون ريفي تولى تدريب الأهلي في يوليو 1984 خلفا لمحمود الجوهري. إلا أن مرض زوجته وعدم قدرتها على الحياة بالقاهرة دفعه للرحيل في نوفمبر بعد أقل من أربعة أشهرعلى توليه المهمة، ليخلفه محمود السايس.

جيف باتلر (يوليو - ديسمبر 1987)

الإنجليزي جيف باتلر تولى تدريب الأهلي في بداية موسم 1987-1988 خلفا لطه إسماعيل. وبالرغم من وصول الفريق لنهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في عام 1987 إلا أن تراجع النتائج في الدوري وسوء مستوى المدرب الإنجليزي دفع إدارة الأهلي للاعتماد على مساعده أنور سلامة بشكل أساسي، ثم الاستغناء عن باتلر عقب نهاية بطولة دوري الأبطال مباشرة في ديسمبر بعد خمسة أشهر من توليه المهمة.

مايكل إيفريت (يوليو - نوفمبر 1991)

بعدما تولى تدريب المقاولون العرب والزمالك في فترتين سابقتين وحقق معهما نجاح نسبي، استعان الأهلي بالإنجليزي مايكل إيفرت مدربا للفريق في بداية موسم 1991-1992. إلا أن الفريق حقق نتائج سيئة للغاية وتراجع للترتيب التاسع في الدوري، لتتم إقالة إيفرت وتعيين شوقي عبد الشافي بصورة مؤقتة في نوفمبر 1991.

هانز يورجن دورنر "ديكسي" (أكتوبر 2000 - يونيو 2001)

عقب رحيل الألماني راينر تسوبيل تعاقد الأهلي مع مواطنه هانز يورجن دورنر الشهير بإسم ديكسي. لكن المدرب الذي سبق له اللعب لمنتخب ألمانيا الشرقية قبل الوحدة لم يحقق طموحات الفريق، واكتفى بالتتويج بلقب كأس مصر 2001 في ذات اليوم الذي تم الإعلان فيه عن رحيله وتعيين البرتغالي مانويل جوزيه خلفا له.

يوهانس "جو" بونفرير (يوليو 2002 - مايو 2003)

قبل أن يكمل موسمه الأول، أقال الأهلي مدربه الهولندي يوهانس "جو" بونفرير بسبب خسارة لقب دوري 2002-2003 في الجولة الأخيرة أمام إنبي، وكان الفريق قد فقد قبلها لقبه في دوري الأبطال بالخروج من مرحلة المجموعات. بونفرير الذي سبق له التتويج بذهبية أولمبياد أطلانطا 1996 مع نيجيريا أقيل قبل خوض الفريق لمباريات كأس مصر ليتم تعيين فتحي مبروك بشكل مؤقت.

توني أوليفيرا (يونيو - نوفمبر 2003)

البرتغالي أوليفيرا أتى ليتولى تدريب الأهلي في صيف 2003، لكنه لم يكمل خمسة أشهر ليرحل عن تدريب الفريق بعدما خرج الأهلي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي وتراجعت نتائجه في الدوري والبطولة العربية. الخسارة من الإسماعيلي برباعية كانت القشة الأخيرة قبل إقالة أوليفيرا وتعيين فتحي مبروك مدرباً مؤقتاً، ثم عودة مانويل جوزيه من جديد.

خوان كارلوس جاريدو (يوليو 2014 - مايو 2015)

بعد التتويج بلقب دوري 2014 بقيادة المدرب الؤقت فتحي مبروك، عين الأهلي الإسباني الشاب خوان كارلوس جاريدو مدربا له. الفريق توج بلقبي السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، لكن خسارة السوبر الإفريقي وتراجع النتائج في الدوري أثارا الغضب حول جاريدو. وجاء الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا ليطيح بالإسباني الذي تمت إقالته في مايو 2015.

جوزيه بيسيرو (أكتوبر 2015 - يناير 2016)

وسط جدل كبير تم تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا للأهلي في أكتوبر 2015. نتائج الفريق مع البرتغالي تذبذبت بصورة كبيرة، وفي يناير 2016 وبعد ثلاثة أشهر فقط على تعيينه، تم الإعلان عن رحيل بيسيرو "بالتراضي" ليتولى تدريب بورتو البرتغالي، وخلفه عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بصورة مؤقتة.

مارتن يول (فبراير - أغسطس 2016)

في فبراير 2016 تم تعيين الهولندي مارتن يول، مدرب أياكس أمستردام وتوتنام هوتسبير السابق مدربا للأهلي وسط طموحات كبيرة على الإسم الكبير. ورغم فوز الفريق بلقب الدوري إلا أن خسارة كأس مصر في النهائي أمام الزمالك، ثم الخروج من دوري أبطال إفريقيا أطاحا بالمدرب الهولندي، لتتم إقالة يول بعد ستة أشهر فقط من توليه المهمة، ليخلفه حسام البدري.

باتريس كارتيرون (يونيو - نوفمبر 2018)

الحلقة الأخيرة في سلسلة الإقالات السريعة طالت باتريس كارتيرون، أول فرنسي يدرب الأهلي، بعدما دفع كارتيرون ثمن خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا ثم الخروج من البطولة العربية بإقالته بعد خمسة أشهر وعشرة أيام من تعيينه مدربا للفريق الأحمر.

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