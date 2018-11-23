كارتيرون وجاريدو.. تشابهت كل الظروف واختلفت الآراء

في عام 2014 فاجأ الأهلي جماهيره بالتعاقد مع مدرب لم يعرفه الكثيرون وقتها هو الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وعقب مرور أربع سنوات تعاقد الأهلي مع باتريس كارتيرون، تعاقد جاء بعد مطالبات جماهيرية نظرا لما قدمه مع وادي دجلة.

وخلال تولي كلا المدربين مهمة تدريب الأهلي اتفقت ظروفهما بشكل كبير جدا تمثل أبرزها في عدم دعمه بصفقات جيدة.

والنتيجة النهائية؟

إقالتهما.

جاريدو

بدأ جاريدو موسم 2014-2015 بعدة أهداف هي تحقيق السوبر المصري أمام الزمالك والفوز بالكونفدرالية والتتويج بلقب الدوري.

قائمة الأهلي في ذلك الوقت ضمت كل من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد عادل عبد المنعم- مسعد عوض

في الدفاع: شريف عبد الفضيل- محمد نجيب- سعد سمير- شريف حازم- لؤي وائل- صبري رحيل- حسين السيد- محمد حمدي- أحمد فتحي- باسم علي- محمد هاني

في الوسط: حسام عاشور- أحمد خيري- حسام غالي- هندريك هلكمه- محمد رزق- عبد الله السعيد- موسى يدان- مؤمن زكريا- تريزيجيه- إسلام رشدي- رمضان صبحي- وليد سليمان- محمد فاروق- كريم بامبو

في الهجوم: محمد ناجي "جدو"- عماد متعب- صلاح الدين سعيد- عمرو جمال- بيتر إيبيمبوي

حقق جاريدو أول هدفين طُلبا منه فاز بالسوبر على الزمالك بركلات الترجيح وتوج بالكونفدرالية على حساب سيوي سبور لتكون هذه آخر بطولة إفريقية تدخل خزائن الأهلي.

لكن في الدوري المصري فالأمور لم تسر على ما يرام.

خاض جاريدو 24 مباراة في الدوري فاز في 13 وتعادل في 7 وهُزم في 4، وسجل الأهلي معه 40 هدفا واستقبل 20 هدفا.

إقالة المدرب الإسباني كانت بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد المغرب التطواني في دور الـ16 بعد 10 أشهر من توليه المسؤولية.

كارتيرون

قبل الأهلي استقالة حسام البدري عقب فشله في تحقيق أي انتصار ببداية دور المجموعات من الموسم المنصرم في دوري أبطال إفريقيا.

ظل الأهلي يبحث لشهر ونصف عن مدرب جديد وكان قاب قوسين أو أدنى من العاقد مع رامون دياز ولكنه ذهب إلى اتحاد جدة في النهاية.

وبعد فترة بحث وعناء تعاقد الأهلي مع باتريس كارتيرون والذي قادم مازيمبي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وقدم أداء جيدا للغاية مع وادي دجلة.

الأهداف الموضوع لكارتيرون كانت واضحة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز بالدوري والبطولة العربية.

قائمة الأهلي قبل انطلاق الموسم الجاري ضمت كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- شريف إكرامي- علي لطفي

في الدفاع: سعد سمير- أحمد علاء- ساليف كوليبالي- محمد نجيب- محمود الجزار- علي معلول- أيمن أشرف- صبري رحيل- أحمد فتحي- محمد هاني- باسم علي

في الوسط: عمرو السولية- حسام عاشور- أكرم توفيق- صالح جمعة- هشام محمد- كريم وليد "نيدفيد"- ناصر ماهر- أحمد حمدي- جونيور اجاي- مؤمن زكريا- محمد شريف- ميدو جابر- أحمد الشيخ- وليد سليمان- إسلام محارب- أحمد حمودي

في الهجوم: وليد أزارو- مروان محسن- عمرو جمال- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان

المدرب الفرنسي نجح في مهمته فتسلم فريقا يقبع في المركز الأخير في مجموعته بدوري الأبطال وقاده لتصدرها في النهاية بل وحلق به نحو النهائي.

وقطع الأهلي 50% من المشوار نحو التتويج باللقب بالفوز على الترجي 3-1 في برج العرب، لكن حدث ما لا يحمد عقباه في رادس وهُزم الفريق الأحمر 3-0 ليفقد فرصة الظفر بأغلى الكؤوس.

وعقب أسبوع من الفشل الإفريقي ودع الأهلي البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي بعد التعادل معه ذهابا في مصر 2-2 وإيابا 1-1.

ليقرر مجلس إدارة الأهلي في النهاية إقالته بعد خمسة أشهر فقط من توليه قيادة الفريق.

أما في الدوري فخاض الأهلي مع كارتيرون ست مباريات فقط فاز في 3 وتعادل 2 وهُزم في واحدة فقط.

وإجمالا خاض الأهلي مع كارتيرون 21 مباراة في كل البطولات فاز في 12 وتعادل 6 وهُزم 3 وسجل الفريق معه 38 هدفا واستقبل 20.

الظروف المتشابهة والأراء

في كلا المرتين عانى الأهلي من عدم دعم مدربيه بسوق انتقالات قوية ما أدى لغياب البدلاء حين الحاجة لهم.

في نهائي الكونفدرالية 2014 خاض الأهلي اللقاء بقائمة تضم أقل من 18 لاعبا، حتى أن أحمد عادل عبد المنعم وقتها خاض المباراة مصابا.

أما في نهائي 2018 اضطر الأهلي لخوض نهائي دوري الأبطال بدون علي معلول وجونيور أجاي وأحمد فتحي للإصابة وأزارو للإيقاف.

في مرة نجح الأهلي في اقتناص اللقب وفي الأخرى فشل.

وبين كلا المرتين اختلفت أراء الجماهير، فمنهم من يرى أن الظلم الذي عانى منه المدربين بعدم دعمهما كان سببا رئيسيا في تردي النتائج.

أما البعض الآخر يؤمن أن كليهما ليس على مستوى تدريب الأهلي ولا يقدم شيئا مفيدا للفريق.

لكن يظل في النهاية المصير المحتوم واحد.. الإقالة.

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