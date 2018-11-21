أجيري يتغنى بشباب المنتخب.. ونصيحة لـ رمضان صبحي

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 - 00:54

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

تغنى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بشباب الفراعنة، محمد محمود وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

مصر

وقال أجيري في تصريحات لـ (أون سبورت): "السن ليس عاملا مهما عند اختياري للمنتخب، ولكنني أميل للاعبين الصغار".

وشدد "الأداء عندي أهم. هناك لاعبين كبار يؤدون كالصغار، أو صغار في السن يؤدون كالعجائز".

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وأردف "انظروا إلى محمد محمود، من يراه يقول إنه يبلغ من العمر 28 عاما. لاعب رائع وقوي جدا ومن يراه يعتقد أنه خبير".

وأكمل "أما صلاح محسن، فهو مستقبل هجوم مصر مع مروان محسن".

واستدرك "كذلك طاهر محمد طاهر، لاعب قوي جدا وشرس".

رمضان صبحي

وانتقل أجيري للحديث عن رمضان صبحي الذي لم ينضم إلى أي معسكر مع المكسيكي قائلا: "شوقي غريب طلب ضمه للمنتخب الأوليمبي في المعسكرين الماضيين لكي يتدرب ويلعب، في المعسكر الثالث وافقت لأنه لم يكن في تفكيري".

وكشف "ذلك بسبب عدم مشاركته، وبسبب الإصابة".

وأتم "نصيحتي لرمضان صبحي، هي أن يحاول أن يبحث عن ناد يمنحه فرصة اللعب المستمر".

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