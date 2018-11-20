شوقي غريب: نجهز لاعبي الأوليمبي لتدعيم المنتخب الأول

أوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليبمي أن فريقه يجهز اللاعبين لمنتخب مصر الأول.

وقال غريب في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "نريد بناء جيل جديد في الكرة المصرية يفيد المنتخب الوطني الأول في المستقبل".

وأضاف "لعبنا الكثير من المباريات الودية مع مدارس مختلفة لزيادة خبرة اللاعبين وتجهيزهم لأولمبياد طوكيو 2020".

وشرح غريب "في مباراة منتخب مصر الأول مع تونس دفع خافيير أجيري المدير الفني بثلاثة لاعبين من المنتخب الأوليمبي كتغييرات في المواجهة وهذا يؤكد أن مهمتي تسير بشكل جيد وهي تدعيم المنتخب الأول".

وانضم 3 لاعبين من قوام المنتخب الأوليمبي لصفوف المنتخب الأول خلال مباراة تونس بتصفيات أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون وهم محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة وصلاح محسن مهاجم الأهلي وطاهر محمد لاعب المقاولون.

وخاض منتخب مصر مع أجيري أربع مباريات فاز فيهم جميعا وسجل خلالهم 15 هدفا واستقبل خمسة أهداف.

اختر تشكيل مصر المثالي للفترة المقبلة من هنا، وهل سيحتوي على لاعبين من المنتخب الأوليمبي؟

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