قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة لم يطلب خوض أي مباراة خلال الفترة المقبلة عقب مواجهة تونس.

وكان من المفترض أن يواجه منتخب مصر منافسه الإمارات وديا خلال التوقف الدولي الجاري ولكن ألغيت المباراة.

وتحدث لهيطة لـFilGoal.com قائلا: "أجيري لم يطلب خوض أي مباراة خلال الفترة الحالية أو المقبلة".

وواصل "لا يوجد أي توقف دولي حتى شهر مارس المقبل ولم نحدد ملامح الفترة المقبلة للمنتخب وسنعقد اجتماعا مع أجيري قريبا لتحديد كل شيء".

وأتم "أجيري سيبدأ الآن متابعة مباريات الدوري المصري لمشاهدة اللاعبين ومعرفة من يمكن استعانة به خلال الفترة المقبلة والوقوف على أداء لاعبي المنتخب بشكل عام".

وكان منتخب مصر تغلب على تونس بثلاثة أهداف لهدفين الجمعة الماضية في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

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