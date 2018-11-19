عضو اتحاد الكرة: إشارة أجيري؟ لا تكرروا خطأ أزارو

رفض أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التعليق على الإشارة التي صدرت من خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري خلال مواجهة تونس.

مجاهد صرّح خلال حلوله ضيفا على برنامج "الماتش" مع هاني حتحوت عند سؤاله على الواقعة: "لا أريد الحديث في هذا الأمر، وسأعتبر أن السؤال لم يُطرَح من الأساس".

وطالب مجاهد بعدم التوقف كثيرا عند اللقطة، معتبرا أن الإعلام ساهم في تعظيم أزمة وليد أزارو وتزميقه قميصه في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا: "ركزنا على تلك اللقطة في الإعلام، لا نريد التركيز على السلبيات، لأن الإعلام كان سببا في قرارات الاتحاد الإفريقي وتهييج الجماهير التونسية".

وواصل: "اتحاد الكرة لم يكن مسؤولا ولا علاقة له بالأمر. ما أصدرناه لم يكن بيانا، بل خطاب مساند أرسناله للاتحاد الإفريقي بعد خطاب الأهلي، وتم نشره على الموقع".

وأضاف مجاهد ردا على سؤال يخص وقوف الاتحاد التونسي إلى جانب الترجي: "هل رُفعَت البطاقات الصفراء عن لاعبي الترجي؟ الأهلي تعرض لعقوبة مباراتين وتم إزالتها. و(باتريس) كارتيرون كان من الممكن أن يتعرض لعقوبة الإيقاف كذلك، كان من المفترض أن يتم إيقافه بعد إشارته للاعب ولكن تم تحويله للجنة استماع. ربما الاتحاد المصري لكرة القدم قوي ولكن لا داعي للتفاخر بذلك".

وأكد مجاهد: "رفع البطاقات الصفراء عن لاعبي الترجي كان غير ممكن، قولا واحدا".

وعن الأنباء التي تناولت إيقاف الحكم الجزائي مهدي عبيد الذي أدار مباراة الذهاب، قال مجاهد: "لم يصدر قرار بإيقاف الحكم. هناك العديد من الحكام المصريين الذين تم إيقافهم من الاتحاد الإفريقي في السابق ولم يعرف أي شخص بالأمر".

وعن عدم تدخل كرم كردي رغم كونه عضوا في لجنة العقوبات بالاتحاد الإفريقي: "اللجنة لا يمكن أن يحضرها طرفا له صلة بالمباراة، وقرار إيقاف أزارو تم اتخاذه بواسطة رئيس اللجنة منفردا طبقا للائحة".

وكان مراد العقبي مدرب تونس قد أبدى غضبه في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة 2-3 أمام مصر مساء الجمعة، وأشار أنهم سيتقدمون بشكوى في حق أجيري بعد إشارته عقب هدف محمود تريزيجيه. (طالع التفاصيل)

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