قصة لقاء وحيد جمع بين مصر وإي سواتيني.. انتصر الفراعنة 10-0

يستضيف منتخب مصر منافسه إي سواتيني –سوازيلاند سابقا- في ملعب السلام في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي سيلتقي فيها الفريقان بعد خمس سنوات من المواجهة الأولى والأخيرة بينهما حتى الآن.

أقيم ذلك اللقاء في 22 مارس عام 2013 في ملعب برج العرب وكان وديا استعدادا لخوض الفراعنة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

في ذلك الوقت كان يقود الفراعنة فنيا الأمريكي بوب برادلي وجاءت تلك المباراة قبل عدة أيام من لقاء زيمبابوي في ثالث جولات تصفيات المونديال في دور المجموعات.

واكستح منتخب مصر منافسه السوازيلاندي آنذاك بـ10 أهداف دون رد.

سجل الأهداف يومها كل من محمد إبراهيم وأحمد حمودي بواقع هدف لكل منهما.

أما من سجلوا هدفين فهم محمد صلاح وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكي وأحمد جعفر.

في ذلك اليوم كان تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الواحد السيد

في الدفاع: أحمد فتحي- وائل جمعة- أحمد سعيد "أوكا"- أحمد شديد قناوي

في الوسط: محمد النني- حسني عبد ربه- عبد الله السعيد- مححمد إبراهيم- محمد صلاح

في الهجوم: أحمد تمساح

أما البدلاء فهم:

شريف إكرامي وعمر جابر ومحمد نجيب وآدم العبد ومحمد عبد الشافي وإبراهيم صلاح ونور السيد وأحمد حمودي وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكي وأحمد جعفر.

ومن بين ذلك الفريق الذي خاض تلك المواجهة قبل خمس سنوات لا يتواجد في القائمة الحالية المستدعاة للمباراة المقبلة أمام الخصم ذاته سوى محمد صلاح ومحمد النني.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة العاشرة من التصفيات بثلاث نقاط بفارق ثلاث نقاط عن تونس صاحبة الصدارة.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني في المجموعة مباشرة إلى كأس أمم إفريقيا 2019.

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