صورة – عبد الله السعيد يعود لمران أهلي جدة.. ومشاركة عبد الشافي

الإثنين، 10 سبتمبر 2018 - 19:04

كتب : FilGoal

عبد الشافي - عبد الله السعيد

عاد عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة للمشاركة في مران فريقه عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها وذلك استعدادا للقاء أحد.

ويستعد الأهلي لملاقاة أحد يوم الجمعة المقبلة في إطار ثاني جولات الدوري السعودي.

وكان السعيد يعاني من إصابة منذ انتقاله إلى صفوف أهلي جدة لم يستطع بسببها المشاركة في المران وتم استبعاده من قائمة لقاء الجولة الأولى وكذلك من البطولة العربية.

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وشهد مران مشاركة قائد الفريق محمد عبد الشافي فيه أيضا.

وكان الأهلي تعادل إيجابيا في الجولة الأولى بهدف لمثله مع التعاون.

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