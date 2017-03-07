أنا عماد النحاس (5) – عن نصيحة لم يستجب الحضري لها.. المنتخب وحلم تدريب الأهلي

"الإصابات أبعدتني كثيرا عن منتخب مصر وكانت سببا رئيسيا في اعتزالي".

عصام الحضري النادي : معتزل الأهلي

هو أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية وربما أفضل من شغل مركز الليبرو لم يكن يكتفي بالدفاع فقط بل كان يعرف جيدا يقوم ببناء الهجمات.. هو عماد النحاس.

ومن هنا نبدأ الرحلة في سلسلة "أنا" التي يقدمها FilGoal.com مع نجوم الكرة المصرية والتي يكشفون فيها العديد من أهم لحظات مسيرتهم الكروية وتلك المرة مع عماد النحاس لاعب الإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر السابق.

طالع أولا - أنا عماد النحاس (1) – عن لقاء فريق الأحلام ومفاوضات الأهلي والزمالك

أنا عماد النحاس (2) – عن أفضل مباراة في مسيرته ولقب تاريخي.. وبكاء بسبب كابوس

أنا عماد النحاس (3) – عن دفعه للرحيل من الإسماعيلي.. الانتقال للأهلي والثأر

أنا عماد النحاس (4) – أنا عماد النحاس (4) – عن حدث كاد يُغضب جوزيه منه وكابوس جديد

وكل ما يلي على لسان عماد النحاس لـFilGoal.com.

منتخب مصر

"محمود الجوهري ضمني لمنتخب مصر حينما كنت لاعبا في الإسماعيلي لكن كان من الصعب منافسة الأساسيين وقتها والذين يعتمد عليهم".

"في عام 1999 خضت مباراتين وديتين ضد إستونيا ومقدوينا وشاركت في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2002 لكن ليس لفترة كبيرة".

"انضممت للمنتخب في بطولة إفريقيا 2004 مع محسن صالح لكن لم أشارك، لكن خضت معه مباريات ودية".

"مع حسن شحاتة في 2005 وفي ثاني لقاء رسمي له كنت أشارك ولكن الإصابة التي تعرضت لها في كأس العالم للأندية أبعدتني عن كأس الأمم 2006 الذي أقيم في مصر، أعتقد لولا الإصابة لكن سأتواجد وأشارك".

"حتى بعد البطولة وأثناء لقاء إسبانيا الودي كنت الوحيد من خارج الفريق الذي توج باللقب الذي تم استدعائه للمنتخب آنذاك".

"أتعرفون ما جعلني أشعر بالحزن؟ عدم الذهاب للبطولة الإفريقية عام 2008 فقد كنت عدت من الإصابة وكنت أمني نفسي بالمشاركة لكن لم يحدث".

الرحيل عن الأهلي

"في نهاية موسم 2008 تعرضت للإصابة في لقاء الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي وعدت في شهر ديسمبر شاركت في عدة تدريبات وأصبت مجددا بنفس الإصابة".

"في موسم 2009-2010 رحل مانويل جوزيه وسألني مسؤولو الأهلي هل تود الاعتزال والبدء معنا في منصب إداري أم تكمل مسيرتك في مكان آخر؟ اختر ما يناسبك".

"بعد تفكير كبير وشعرت بثقة الأهلي في تولي منصب إداري وافقت واعتزلت وعملت كمساعد لمدير الكرة هادي خشبة في ذلك الوقت".

"رحيل جوزيه عن الأهلي أثر على قراري بالاعتزال أيضا، أيضا كنت قد شعرت بأنه بعد كل تلك البطولات ليس من المنطقي أن أذهب لمكان آخر، الموسم الأخير لي لم أشارك للإصابة وتوجت بأربع بطولات".

"في النهاية فضلت الاعتزال".

أصعب مهاجم

"عبد الحليم علي مهاجم الزمالك كان أصعب من واجهته كنا أصدقاء من المنتخب العسكري في مباريات القمة كنا نحمل هم بعض".

"حينما تتدرب مع لاعب فأنت تعرفه جيدا وتعرف ما يمكن أن يخرجه عن تركيزه في المباريات، ولم نغضب من بعض أبدا في أي مواجهة بيننا".

"حتى حين تحدث أي أزمة في المباراة ويحضر أي منا لفك الاشتباك مجرد وجود أي منا كفيل بإنهاء الأزمة سريعا، عبد الحليم مهاجم رائع".

"أيضا عمرو زكي وجمال حمزة كانا من أصعب من واجهتهما، خاصة جمال حمزة كان مهاري جدا واللاعب المهاري من الصعب ملاقاته".

"أما عن أفضل من زاملتهم فهما عمرو فهيم في الإسماعيلي ووائل جمعة في الأهلي".

"وائل جمعة لاعب مريح للغاية لمن يلعب في مركز الليبرو، فمن يلعب في مركزي دائما يقود خط الدفاع ويطلب من الدفاع تنفيذ ما يراه وجمعة كان ينفذ كل شيء".

نصيحة للحضري

"كنت من القليلين الذين عرفوا بأن عصام الحضري قرر السفر للاحتراف، نصحته كثيرا جدا لكنه لم يستمع لحديثي معه".

"الحضري كان يرغب للغاية في الاحتراف، حاولت التحدث مع صديق له من خارج الوسط الكروي لكنه لم يفلح أيضا".

"تحدثت مع وكيل أعماله حازم الحديدي وقال لي لا أعرف ماذا أفعل معه".

حلم الأهلي

"حاليا أنا مدير فني للشرقية أتمنى مساعدتهم في البقاء بالدوري وعدم الهبوط، وأتمنى الذهاب لمكان به استقرار الموسم المقبل".

"من الطبيعي أن يكون لدي طموح أن أكون مدربا للأهلي أكبر نادي في مصر وإفريقيا".

"إدارة الأهلي بالطبع لن تكون سهلة، لكنه طموح أسعى أن أحققه يوما ما".