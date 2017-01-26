استعد .. أنت على وشك أن تكره جوزيه مورينيو

قبل مباراة الإياب بيومين استدعى مورينيو لاعبيه إلى إحدى غرف الفالديبيباس (مركز تدريب ريال مدريد) ، وبعد أن أمر الجهاز الطبي ، المدلكين وعمال الغرفة بالخروج ، لم يتبقَ سواه مع مساعديه ، اللاعبين وزين الدين زيدان.

"سنلعب يوم الثلاثاء مباراة هادئة ، يجب عليكم أن تدافعوا بكل ما أوتيتم من قوة حتى تنتهي المباراة بالتعادل السلبي ، إذا انتهت 0-0 ، يمكننا القول بعدها أن الحكم هو من تلاعب بنتيجة مباراة الذهاب".

"في كامب نو سيكون لدينا 3 خيارات ، اثنان منهم مستحيلان ، الوحيد الذي يمكننا تحقيقه هو ان نجعل المباراة تنتهي بنتيجة متقاربة ، أما الآخرين فإما أن يحطموننا وهذا يجب اجتنابه تماما ، وإما أن نفوز ونذهب للنهائي ، بالطبع سيكون أمرا مذهلا ، لكن الأولوية عندي انتهاء المباراة بنتائج متقاربة".

"2-1، 1-1، تعادل سلبي.. سيكون هذا كافيا لإلقاء اللوم على الحكام ولكي نثبت بأننا سُرقنا في البرنابيو".

ردود أفعال اللاعبين على خطاب مدربهم كانت متباينة ، بيبي ، دي ماريا ، ألونسو وجرانيرو بدوا مقتنعين ، أديبايور ، كارفاليو ، لاسانا ديارا وخضيرة ظهرت عليهم علامات الشك وعدم الاهتمام.

وأخيرا كان هناك مجموعة من الغاضبين ، كاسياس ، راموس ، أربيلوا ، هيجوايين وبالطبع رونالدو ، لقد اعتقدوا أن مورينيو أراد إلصاق التهمة بالحكم لمجرد تفسير 15 دقيقة من الجنون الذي حدث في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب.

اعترف كاسياس لصديق في النادي أن كلمات مورينيو تلك جعلته يشعر بالخجل أكثر من أي وقتٍ مضى ، وتذكر مدربه الأسبق بيرند شوستر الذي أقيل من منصبه في شتاء 2008 لأنه صرّح علانية بأنه من المستحيل الفوز في كامب نو عشيّة الكلاسيكو.

القائد استغل غياب المدرب عن حافلة الفريق المتجهة إلى كامب نو -بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي بحرمانه من التواجد مع فريقه بعد ما بدر منه عقب مباراة الذهاب- ليحفز زملائه قليلا أملا في حفظ ماء الوجه ليس إلا.

عمال النادي الذين تواجدوا في الحافلة أقرّوا بأن الحارس دعا زملائه إلى مؤخرة الحافلة وقال لهم: "مورينيو يستطيع أن يقول ما يريد إلى الصحافة لكن على أرض الملعب لا ينبغي علينا أن نستسلم".

تشبُّث كاسياس بالمقاومة ، ومباركة الجميع لحديثه لم يسعفا الفريق في الذهاب إلى ويمبلي بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

خيانة فيرجسون

صباح يوم الثامن من مايو لعام 2013 كان الأسوأ على العاملين في شركة جيستيفوت التي يديرها وكيل أعمال جوزيه مورينيو خورخي مينديز.

خبر اختيار السير الكيس فيرجسون لديفيد مويس ليصبح خليفته على دكة بدلاء أولد ترافورد أحدث زلزالا هز أركان الشركة على حد وصف أحد العاملين بها.

مورينيو اتصّل مرارا وتكرارا ومن أجابوه سمعوه ينتحب ويتحدث بسرعة كبيرة بكلامٍ لم يستطيعوا تمييزه.

اعتقد "مو" على حسب كلام مينديز – أكثر وكلاء اللاعبين ارتباطا بأولد ترافورد- أن فيرجسون حليفه وصديقه ، كان يؤمن بأن إنجازاته ستكفل له المنصب بدلا من مويس الذي لم يحقق أي شيء ، على الأقل إذا اتخذ فيرجسون قراره سيتصل به ، لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل ، وبالرغم من أن مينديز تأكد من خبر مويس من أحد الصحفيين البريطانيين لكنه لم يجرؤ على إخبار جوزيه.

المدرب البرتغالي أجرى اتصالاته بوكيله وأخبره بأن يزيد الضغط على مسئولي مانشستر لكي يلغوا أي اتفاقات مع مويس. لقد كانت محاولات يائسة فكلاهما كان يدرك أن مسئولي يونايتد يعلمون بمشاكله في إسبانيا ولم يلتفتوا له ، كما أن ديفيد جيل –المير التنفيذي لمانشستر حينها- أخبر مينديز في خريف 2012 أن بيب جوارديولا هو خيار فيرجسون الأول.

"مشكلة مورينيو انه حينما تزداد الأمور سوءا ، لا يتبع قواعد النادي بل يفعل ما يحلو له ، وهذا غير مقبول هنا" ، كانت هذه رسالة جيل لـ"جيستيفوت".

أكثر ما أثار الخوف في نفس الداهية البرتغالي إحساسه بأن الرأي العام سيصنع منه أضحوكة ،لقد شعر بأن فيرجسون قد خانه وأن الناس ستتوقف عن أخذه على محمل الجد.

مستشارو المنظمة نصحوه بأن يعلن أنه كان على علم بمفاوضات مانشستر ومويس لأن فيرجسون أخبره بكل شيء منذ البداية ، وبالفعل صرّح أحد الموظفين بالمنظمة لصحيفة "دايلي ريكورد" البريطانية في التاسع من مايو أن فيرجسون عرض على مورينيو أن يكون مدرب مانشستر قبل أربعة أشهر لكن البرتغالي رفض بسبب زوجته التي تفضل العيش في لندن.

كما أجرى المدرب حوارا مع "سكاي" صرّح خلاله بأن فيرجسون أخبره بنواياه منذ البداية لكنه لم يعرض عليه بصفة رسمية بسبب علمه بتفضيله لتشيلسي.

إحباط مورينيو ويأسه أجبراه على العزلة لأسبوعين أو أكثر ، الصحافة في إسبانيا والبرتغال راقبتاه عن بُعد ، لقد تحدّث إلى لاعبيه مرة أو اثنتين بالكاد بالرغم من إقباله على نهائي الكوبا ديل ري أمام جاره العنيد دييجو سيميوني.

الموسم الأسوأ في تاريخه

في 17 مايو 2013 ، أقيم نهائي كأس ملك إسبانيا بين قطبي العاصمة ريال مدريد وأتليتكو على ملعب الأول سانتياجو برنابيو.

تحضيرات اللقاء جعلت اللاعبين مستعدين للأسوأ، نبرة التوتر والاستياء بين مورينيو وفريقه بدأت تحتد ، إذا كان المدرب قد عرّض مستقبل كاسياس –أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في تاريخه- للخطر ، فماذا سيفعل مع البقية في ظل شعوره بخيانتهم له كما أخبر بيريز ؟

أحد العاملين في الفالديبيباس قال عن فترة ما قبل النهائي :" اللاعبون لم يكن لديهم رغبة في الفوز ، لأن الخسارة كانت تعني خسارة مورينيو ، ومورينيو لم يكن يبالي حينها، فخسر كلاهما".

في الليلة التي سبقت المباراة شرح مورينيو خطته على شاشة كبيرة في إحدى غرف الفندق ، المدرب اختار مودريتش ، ألونسو وخضيرة لقيادة وسط الملعب ، ما يعني أن أوزيل سيتواجد على الرواق الأيمن ، رونالدو وبنزيمة في المقدمة ، أما عن رباعي الدفاع فهم إيسيان ، ألبيول ، راموس وكوينتراو ، وبالتأكيد دييجو لوبيز في حراسة المرمى.

في الظروف العادية كان مورينيو يشرح خطته للاعبين وكأنه يشتعل من فرط الحماس والقوة ، لكن هذه المرة لم يبدُ كذلك ، كان معزولا في مكتبه لمدة طويلة قبلها ثم ظهر باهتا ، شاحبا وكئيبا.

المدرب كان يشرح الأسلوب الذي سيعتمد عليه في الهجوم على الشاشة. ما كان غريبا بعض الشيء أن اللاعبين لم يتدربوا على هذه الطريقة منذ أكثر من أسبوع لكن مورينيو أخبرهم أنهم ليسوا بحاجة لذلك بعد تطبيقها مرارا وتكرارا في السنوات الماضية.

كعادته .. أسند المدرب المهمة الأصعب لأوزيل ، الألماني يجب عليه أن يغطي رواقه الأيمن حينما تكون الكرة مع الخصم ، وحين يستعيدها الفريق عليه أن يذهب لوسط الملعب لبناء الهجمة مع مودريتش.

الفريق شعر بأن مورينيو يريد أن يسيطر على وسط الملعب وأن يجعل الكرة دائما في الثلث الدفاعي للأتليتي ، فتملّكت علامات الحيرة من ملامحهم حول استبعاد دي ماريا.

لماذا لا يلعب الأرجنتيني كجناح ويعود أوزيل إلى وسط ؟ أما مودريتش فيرجع إلى مكانه الطبيعي في وسط الملعب ، لكن يبدو أن المدرب اعتقد ان لياقة لوكا لن تسعفه في تأمين الدفاع لذلك يجب أن يدعّم وسط الملعب بخضيرة.

توتر ثقيل أطبق على أركان الغرفة ، لم يجرؤ أحد من اللاعبين على ابداء ملاحظات على الخطة ، أطاعوه وحسب ، الاتصال بينهم وبين مورينيو كان في اتجاه واحد وهو ما يندر حدوثه.

رأسية رونالدو وضعت الريال في المقدمة بعد ركنية مودريتش في الدقيقة 14، فالكاو يعبث براؤول ألبيول في هجمة مرتدة مرسلا تمريرته إلى كوستا الذي لم يتوانى عن وضعها في شباك دييجو لوبيز في الدقيقة 35، ورأسية ميراندا بخّرت أحلام رونالدو ورفاقه في حمل كأس الملك في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول.