لعبة في الجول – شالابوكا يختار.. أحرف 4 لاعبين لمباراة خماسي "ويانهار أبيض يا بركات"

لو ستذهب إلى مباراة خماسي، من اللاعبين الـ4 الذي تثق فيهم وترغب في أن يرافقوك؟ أجب في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي مدحت شلبي.

المعلق الرياضي شارك في لعبة FilGoal.com والتي تعتمد على أسئلة خفيفة يجيب عنها نجوم الكرة المصرية.

وقال شالابوكا: "سأختار أولا الزئبقي ملك الحركات، محمد بركات".

ثم أضاف "مع بركات هناك لاعب أخر مهارته لا حدود لها. الثعلب الصغير حازم إمام الكبير".

واستدرك "أه، نحتاج لحارس مرمى بالطبع. سأخذ معي الحضري".

وأردف "هناك بندق. خالد الغندور بمهارته الكبيرة وهناك بيبو بسرعته وحرفيته في الركض بالكرة".

وأكمل "طبعا سأبدل مكاني مع كل واحد فيهم لفترة. وبما إننا نمتلك بدلاء فهناك لاعب مهم جدا يجب أن يأتي معنا".

وأتم "وائل جمعة للأعباء الدفاعية. الصخرة خامسنا".