لعبة في الجول – شالابوكا يختار.. أحرف 4 لاعبين لمباراة خماسي "ويانهار أبيض يا بركات"

الخميس، 25 يونيو 2015 - 19:48

كتب : وكالات

لو ستذهب إلى مباراة خماسي، من اللاعبين الـ4 الذي تثق فيهم وترغب في أن يرافقوك؟ أجب في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي مدحت شلبي.

المعلق الرياضي شارك في لعبة FilGoal.com والتي تعتمد على أسئلة خفيفة يجيب عنها نجوم الكرة المصرية.

وقال شالابوكا: "سأختار أولا الزئبقي ملك الحركات، محمد بركات".

أخبار متعلقة:
Balboa saves Real blushes in King's Cup كابيللو: لولا وجودي لرحل راؤول عن مدريد Injured Barakat out for four weeks Koffi deal under threat ليمان يجتمع مع مدير دورتموند الرياضي CSKA's Carvalho to join Inter in summer We must beat Liverpool, says Zenden

ثم أضاف "مع بركات هناك لاعب أخر مهارته لا حدود لها. الثعلب الصغير حازم إمام الكبير".

واستدرك "أه، نحتاج لحارس مرمى بالطبع. سأخذ معي الحضري".

وأردف "هناك بندق. خالد الغندور بمهارته الكبيرة وهناك بيبو بسرعته وحرفيته في الركض بالكرة".

وأكمل "طبعا سأبدل مكاني مع كل واحد فيهم لفترة. وبما إننا نمتلك بدلاء فهناك لاعب مهم جدا يجب أن يأتي معنا".

وأتم "وائل جمعة للأعباء الدفاعية. الصخرة خامسنا".

ارشيف مدحت شلبي
نرشح لكم
على غرار إسبانيا.. اتحاد الكرة يدرس تغيير نظام كأس السوبر المصري المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز قائمة سيراميكا كليوباترا - إيبوكا وريان في الهجوم لمواجهة حرس الحدود
أخر الأخبار
على غرار إسبانيا.. اتحاد الكرة يدرس تغيير نظام كأس السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن 3 ساعة | قطر 2022
خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن 4 ساعة | الكرة المصرية
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد 4 ساعة | الكرة المصرية
هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية 4 ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ