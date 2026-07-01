تألق هاري كين والحارس في أبرز صور فوز إنجلترا على الكونغو الديمقراطية في كأس العالم

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:17

هدف مبكر في أبرز صور إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس العالم
كأس العالم
نرشح لكم
صاروخية سوسيتش في أبرز صور مباراة كرواتيا ضد غانا ثنائية جاي في أبرز صور مباراة السنغال والعراق 4 أهداف في المباراة 1000 ضمن أبرز صور تونس واليابان في كأس العالم احتفال موكوينا ضمن أبرز صور تعادل التشيك مع جنوب إفريقيا احتفال كيروش ضمن أبرز صور انتصار غانا على بنما احتفال ويسا في أبرز صور مباراة الكونغو الديموقراطية مع البرتغال احتفالات جزائرية ضمن أبرز صور الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية شارة قيادة شحاتة في أبرز صورة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (ذهاب نهائي الكونفدرالية)
أخر الأخبار
كأس العالم – جوردون: أكره أن أكون لاعبا بديلا 23 دقيقة | في المونديال
كرة يد - الزمالك يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين 52 دقيقة | كرة يد
كأس العالم - ماييلي: اتفقنا أن نموت في الملعب أمام إنجلترا كمحاربين 57 دقيقة | في المونديال
سكاي: تونالي يقترب من الانتقال لـ توتنام بصفقة قياسية ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - موعد مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - بلجكيا (0)-(1) السنغال.. الحارس يتألق ساعة | في المونديال
كأس العالم - ويسا: فخور بما أنجزناه.. وهذا سبب التراجع أمام إنجلترا في الشوط الثاني ساعة | في المونديال
كأس العالم - موعد المران الأخير لـ منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/albums/12248/تألق-هاري-كين-والحارس-في-أبرز-صور-فوز-إنجلترا-على-الكونغو-الديمقراطية-في-كأس-العالم