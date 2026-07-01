تألق هاري كين والحارس في أبرز صور فوز إنجلترا على الكونغو الديمقراطية في كأس العالم
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:17
هدف مبكر في أبرز صور إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس العالم
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