أبرز صور تعادل السويد ضد اليابان 1-1 (كأس العالم)

5 أهداف وفوز قاتل ضمن أبرز صور تركيا أمام أمريكا في كأس العالم

أبرز صور فوز هولندا على تونس بكأس العالم

احتفال بيبي في أبرز صور فوز كوت ديفوار على كوراساو

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هدف ماسيكو واحتفالات في فوز جنوب إفريقيا على كوريا في كأس العالم