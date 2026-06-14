رأسية بوعلام وتعادل تاريخي لـ قطر أمام سويسرا في كأس العالم

الأحد، 14 يونيو 2026 - 00:14

رأسية بوعلام وتعادل تاريخي لـ قطر أمام سويسرا في كأس العالم
منتخب قطر كأس العالم
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