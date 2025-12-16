عودة إمام عاشور في أبرز صور فوز مصر مصر على نيجيريا

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 20:41

عودة إمام عاشور في أبرز صور مباراة مصر ونيجيريا
منتخب مصر نيجيريا
نرشح لكم
هدف داكا القاتل ضمن أبرز صور تعادل مالي ضد زامبيا تكريم حكيمي وهدف دياز ضمن أبرز صور المغرب ضد جزر القمر أبرز صور افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب احتفال تريزيجيه في أبرز صور تعادل الأهلي أمام الجيش الملكي (دوري أبطال إفريقيا) تألق الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على زيسكو "ستظل لنا أسطورة خالدة".. أبرز صور وداعية الراحل محمد صبري فوز قاتل في أبرز صور انتصار المصري على كايزر تشيفز عودة إمام ضمن أبرز صور فوز الأهلي على شبيبة القبائل
أخر الأخبار
تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار 37 دقيقة | الكرة المصرية
برئاسة مرتجي.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي إلى نادي لايبزج 53 دقيقة | الكرة المصرية
بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية 56 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة مصر - مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (1)-(1) أنجولا.. جووووول رااائع ساعة | أمم إفريقيا
رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ساعة | الكرة المصرية
رصاصة قاتلة ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - التشكيل.. فوستر يقود هجوم جنوب إفريقيا وشيكو بانزا على دكة أنجولا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/albums/12068/عودة-إمام-عاشور-في-أبرز-صور-فوز-مصر-مصر-على-نيجيريا