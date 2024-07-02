بكاء رونالدو في أبرز صور فوز البرتغال على سلوفينيا
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 00:55
بكاء رونالدو في أبرز صور فوز البرتغال على سلوفينيا
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