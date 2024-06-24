احتفالات الختام في أبرز صور تعادل ألمانيا مع سويسرا (يورو 2024)
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 00:58
احتفالات الختام في أبرز صور تعادل ألمانيا مع سويسرا (يورو 2024)
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