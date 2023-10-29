ثنائية وبطاقة صفراء ضمن أبرز صور تألق مرموش ضد دورتموند

طرد وخطأ وعودة قاتلة ضمن أبرز صور نيوكاسل وليفربول

ثنائية مصطفى محمد في أبرز صور نانت وموناكو

صناعة صلاح وإثارة في أبرز صور مباراة تشيلسي ضد ليفربول

هدف مبكر في افتتاح مصطفى محمد لموسمه مع نانت

الودية الأولى.. صلاح يصنع ضمن أبرز صور فوز ليفربول على كارلسروه

هدف صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على نوتنجهام

فرص مهدرة من مرموش في أبرز صور تعادل فولفسبورج مع يونيون برلين