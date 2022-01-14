كرنفال إفريقي في أبرز صور لقاء السنغال وغينيا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 16:56

أبرز صور من لقاء السنغال وغينيا الذي أقيم اليوم الجمعة في ملعب كويكونج في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
السنغال غينيا كأس أمم إفريقيا
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