كرنفال إفريقي في أبرز صور لقاء السنغال وغينيا
الجمعة، 14 يناير 2022 - 16:56
أبرز صور من لقاء السنغال وغينيا الذي أقيم اليوم الجمعة في ملعب كويكونج في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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