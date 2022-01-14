كرنفال إفريقي في أبرز صور لقاء السنغال وغينيا

أبرز صور من لقاء السنغال وغينيا الذي أقيم اليوم الجمعة في ملعب كويكونج في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.