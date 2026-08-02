ملخص فوز مالاوي على مصر 3-1 (أمم إفريقيا سيدات)
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 00:25
🎥 HIGHLIGHTS: 🇪🇬 1-3 🇲🇼— CAF (@CAF_Online) August 1, 2026
Malawi continue their impressive start. 👏#TotalEnergiesWAFCON2026 pic.twitter.com/xOWVNukPFO
ملخص فوز مالاوي على مصر 3-1 (أمم إفريقيا سيدات)
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