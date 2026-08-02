ملخص فوز مالاوي على مصر 3-1 (أمم إفريقيا سيدات)

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 00:25

8/2/2026 12:25:55 AM ملخص فوز مالاوي على مصر 3-1 (أمم إفريقيا سيدات)

ملخص فوز مالاوي على مصر 3-1 (أمم إفريقيا سيدات)

مصر مالاوي أمم إفريقيا سيدات
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