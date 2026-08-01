ملخص فوز أرسنال على جيرونا 4-1 (ودي)
السبت، 01 أغسطس 2026 - 23:29
أهداف مباراة— القناة الرياضية (@kuwaitsporttv) August 1, 2026
أرسنال 4✖️1 جيرونا #الكويت #الرياضية #وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/EZpyApYN3U
ملخص فوز أرسنال على جيرونا 4-1 (ودي)
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