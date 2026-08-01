ملخص فوز أرسنال على جيرونا 4-1 (ودي)

السبت، 01 أغسطس 2026 - 23:29

8/1/2026 11:29:07 PM ملخص فوز أرسنال على جيرونا 4-1 (ودي)

ملخص فوز أرسنال على جيرونا 4-1 (ودي)

أرسنال جيرونا ودي
نرشح لكم
ملخص تعادل ريال مدريد مع فيورنتينا 2-2 (ودي) ملخص فوز ليدز على سندرلاند 1-0 (ودي) ملخص فوز سبورتنج لشبونة على نوتنجهام فورست 4-1 (ودي) ملخص فوز كارديف سيتي على روما 4-1 (ودي) ثنائية حمزة.. ملخص تعادل برشلونة مع برمنجهام سيتي 2-2 (ودي) ملخص فوز توتنام على تشيلسي 2-1 (ودي) ملخص تعادل إنتر مع مانشستر سيتي 1-1 (ودي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على أتلتيكو مدريد 2-1 (ودي)
أخر الأخبار
إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا في لقاء الـ 6 أهداف 10 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد 54 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح