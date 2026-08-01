ملخص تعادل ريال مدريد مع فيورنتينا 2-2 (ودي)

السبت، 01 أغسطس 2026 - 23:27

8/1/2026 11:27:26 PM ملخص تعادل ريال مدريد مع فيورنتينا 2-2 (ودي)

ملخص تعادل ريال مدريد مع فيورنتينا 2-2 (ودي)

ريال مدريد فيورنتينا
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