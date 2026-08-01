ملخص فوز ليدز على سندرلاند 1-0 (ودي)
السبت، 01 أغسطس 2026 - 21:18
هدف مباراة— القناة الرياضية (@kuwaitsporttv) July 31, 2026
ليدز يونايتد 1✖️0 سندرلاند#الكويت #الرياضية #وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/UdtsI6OdXs
ملخص فوز ليدز على سندرلاند 1-0 (ودي)
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