ملخص فوز توتنام على تشيلسي 2-1 (ودي)
السبت، 01 أغسطس 2026 - 18:44
توتنهام وبعشرة لاعبين ينتصر على تشيلسي وديا بهدفين لهدف 2-1#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/eDieLSq6JL— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) August 1, 2026
ملخص فوز توتنام على تشيلسي 2-1 (ودي)
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