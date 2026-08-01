ملخص فوز توتنام على تشيلسي 2-1 (ودي)

السبت، 01 أغسطس 2026 - 18:44

8/1/2026 6:44:41 PM ملخص فوز توتنام على تشيلسي 2-1 (ودي)

ملخص فوز توتنام على تشيلسي 2-1 (ودي)

تشيلسي توتنام ودي
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