ملخص تعادل إنتر مع مانشستر سيتي 1-1 (ودي)
السبت، 01 أغسطس 2026 - 18:43
نهاية الوقت الأصلي :— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) August 1, 2026
مانشستر سيتي 1️⃣ انتر ميلان 1️⃣
ضربات الجزاء بعد قليل ..#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/DLophlqOsM
ملخص تعادل إنتر مع مانشستر سيتي 1-1 (ودي)
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