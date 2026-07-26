ملخص فوز ألكمار على أولمبياكوس 3-2 (ودي)
الأحد، 26 يوليه 2026 - 20:11
أهداف مباراة أولمبياكوس أمام أف سي ألكمار التي انتهت بفوز ألكمار بنتيجة 3-2 pic.twitter.com/Piz1KHvBR0— ON Sport (@ONTimeSports) July 25, 2026
ملخص فوز ألكمار على أولمبياكوس 3-2 (ودي)
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