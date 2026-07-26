ملخص فوز يوفنتوس على ستاندر لييج 1-0 (ودي)
الأحد، 26 يوليه 2026 - 20:10
نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بهدف دون رد..— ADSportsTV (@ADSportsTV) July 25, 2026
هدف فابيو ميريتي كان كافياً لمنح البيانكونيري الفوز على ستاندارد لييج في ودية الليلة..#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/osdLVIVTyL
ملخص فوز يوفنتوس على ستاندر لييج 1-0 (ودي)
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