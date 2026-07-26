ملخص فوز يوفنتوس على ستاندر لييج 1-0 (ودي)

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بهدف دون رد..



هدف فابيو ميريتي كان كافياً لمنح البيانكونيري الفوز على ستاندارد لييج في ودية الليلة..#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/osdLVIVTyL