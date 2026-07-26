ملخص تعادل ميلان مع سيلتك 2-2 (ودي)
الأحد، 26 يوليه 2026 - 20:08
⚽️ ودّية مثيرة تنتهي بالتعادل..— ADSportsTV (@ADSportsTV) July 25, 2026
سيلتيك تقدّم بثنائية.. وميلان عاد بقوة في الشوط الثاني بفضل ثنائية فرانشيسكو كاماردا، ليحسم التعادل 2-2 المواجهة 🔴⚫️🍀
شاهدوا ملخص الأهداف بصوت فارس عوض 📺 pic.twitter.com/mi1c0iQjUE
ملخص تعادل ميلان مع سيلتك 2-2 (ودي)
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