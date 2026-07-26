ملخص فوز إنتر على كارلسروه 2-1 (ودي)
الأحد، 26 يوليه 2026 - 20:07
انتر الإيطالي ينتصر وديا على كارلسروهر الألماني بهدفين لهدف 2-1 ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد pic.twitter.com/eVYZ3SrPuJ— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 26, 2026
ملخص فوز إنتر على كارلسروه 2-1 (ودي)
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