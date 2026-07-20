ملخص فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 (نهائي كأس العالم)
الإثنين، 20 يوليه 2026 - 02:01
ملخص فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 (نهائي كأس العالم)
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