ملخص فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 (نهائي كأس العالم)

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 02:01

7/20/2026 2:01:37 AM ملخص فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 (نهائي كأس العالم)

ملخص فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 (نهائي كأس العالم)

إسبانيا الأرجنتين كأس العالم نهائي كأس العالم
نرشح لكم
هدف إسبانيا الأول ضد الأرجنتين - فيران توريس (كأس العالم) هدف إسبانيا الملغي ضد الأرجنتين - نيكو ويليامز (كأس العالم) فرصة فيران توريس الضائعة أمام الأرجنتين - (كأس العالم) فرصة لامين يامال الضائعة أمام الأرجنتين - (كأس العالم) جماهير بشكتاش تهتف باسم محمد صلاح ملخص فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 (كأس العالم) هدف إنجلترا الأول ضد الأرجنتين - أنتوني جوردون (كأس العالم) ملخص فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 (كأس العالم)
أخر الأخبار
كأس العالم - دي لا فوينتي: فخور بهذا الجيل.. وكنا مستعدين لكل شيء 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رايا: تفوقنا على كل الفرق.. وكنا الأفضل في المونديال 6 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سكالوني: لن ننسى ما قدمناه.. بذلنا كل ما في وسعنا 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – هولندا تحصد جائزة اللعب النظيف 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رودري أفضل لاعب في نسخة 2026.. تعرف على ترتيب ميسي 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - باو كوبارسي أفضل لاعب شاب في البطولة 32 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أوناي سيمون يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى 39 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – الدفاع الأقوى في تاريخ المونديال.. رقم جديد خرافي لـ إسبانيا 42 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال